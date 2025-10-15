الأربعاء 2025-10-15 09:03 م
 

مسؤول أممي يطالب بفتح معابر جديدة لإغاثة غزة
الأربعاء، 15-10-2025 07:35 م
الوكيل الإخباري-  دعا رئيس إدارة الشؤون الإنسانية بالأمم المتحدة، توم فليتشر، إلى فتح مزيد من المعابر تسمح بدخول المساعدات لقطاع غزة وتطبيق نهج عملي حقيقي لإزالة العقبات المتبقية.اضافة اعلان


وقال في بيان صحفي اليوم الأربعاء، "طوال هذه الأزمة، شددنا على أن منع المساعدات عن المدنيين ليس ورقة مساومة، وإن تيسير وصول الإغاثة، التزام قانوني".

وأشار فليتشر إلى أن الفرق الإنسانية تمكنت أوائل الأسبوع من البدء في زيادة نطاق المساعدات بعد أشهر من الإحباط والمنع، وإن إمدادات الغذاء والدواء والوقود والماء وغاز الطهي والخيام وصلت إلى المحتاجين إليها لكنه لافت إلى مواجهة المزيد من التراجع في التطبيق يوم أمس.

وأشار فليتشر إلى خطة الستين يوما التي وضعتها الأمم المتحدة لزيادة المساعدات المنقذة للحياة. وقال إنه باق في المنطقة لتنسيق تطبيق هذه الخطة.
 
 
