ترامب يلوح بالتراجع عن اتفاق القطاع بعد كل الضمانات التي منحها

وقال ترامب للصحفيين: "نريد من حركة حماس نزع سلاحها".
وأضاف الرئيس الأميركي أن "نزع سلاح حركة حماس لا يحتاج إلى الجيش الأميركي".
وكان ترامب قد قال في وقت سابق، الأربعاء، إنه قد يسمح لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو باستئناف العمل العسكري في غزة "إذا لم تلتزم حركة حماس بجانبها من اتفاق وقف إطلاق النار".
وأضاف ترامب في تصريح لشبكة "سي إن إن" الإخبارية الأميركية، أن القوات الإسرائيلية "يمكن أن تعود إلى الشوارع (في غزة) بمجرد أن أنطق بالكلمة".
وتابع: "ما يحدث مع حماس سيتم حسمه بسرعة".
وتأتي تصريحات ترامب في وقت تتهم فيه إسرائيل حركة حماس بعدم الالتزام باتفاق شرم الشيخ، الذي ينصّ على تسليم الرهائن الأحياء وجثث القتلى ضمن اتفاق إنهاء القتال في غزة.
سكاي نيوز
