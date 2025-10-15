البيت الأبيض: ترامب وشي جين بينغ يحافظان على علاقات قوية

وصرح هاسيت خلال ندوة نظمها موقع "أكسيوس": "الرئيس شي جين بينغ والرئيس ترامب يحافظان على علاقات قوية. وكثير منا لديه أيضا علاقات عمل جيدة مع الزملاء الصينيين، لذلك فاجأنا أن بكين ضغطت فجأة بشأن قضية المعادن الأرضية النادرة.. قد يبدو الأمر تافها، لكن مثل هذه الخطوات يمكن أن تؤثر بشكل خطير على الاقتصاد".
وفي المقابل، أعلن ترامب في 10 أكتوبر أن الولايات المتحدة ستفرض رسوما جمركية بنسبة 100% على السلع القادمة من جمهورية الصين الشعبية اعتبارا من 1 نوفمبر المقبل أو قبل ذلك، متجاوزة المستوى الذي تدفعه الصين حاليا، مبررا ذلك بـ"الموقف العدواني" للصين في مجال التجارة.
وأعلن وزير الخزانة الأمريكية سكوت بيسنت لاحقا أن الولايات المتحدة قد تنتظر فرض رسوم جمركية جديدة لإتاحة الفرصة لقادة البلدين للقاء ومناقشة القضايا التجارية.
