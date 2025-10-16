الخميس 2025-10-16 01:51 ص
 

فيديو .. سيارة تنقسم إلى نصفين بحادث مروع في تركيا
 
الخميس، 16-10-2025 12:21 ص
الوكيل الإخباري-   وثقت كاميرات المراقبة مقطع فيديو يُظهر السائق وهو يقود سيارته بسرعة جنونية على الطريق، قبل أن يصطدم بقوة بالحاجز الخرساني المؤدي إلى البوابات، في مشهد مروع.اضافة اعلان


وأدى الاصطدام إلى انقسام السيارة إلى نصفين في مشهد مروع، تلاه اندلاع النيران فيها. وسرعان ما هرعت فرق الإطفاء والطوارئ والدرك إلى موقع الحادث بعد تلقي البلاغ من المارة.

وتمكن رجال الإطفاء من إخماد الحريق في وقت قصير، فيما أكد المسعفون وفاة السائق في مكان الحادث.

وبعد المعاينة الأولية، نُقلت جثته إلى مشرحة معهد الطب الشرعي لاستكمال الإجراءات اللازمة.


