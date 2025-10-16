فيديو .. سيارة تنقسم إلى نصفين بحادث مروع في تركيا

وأدى الاصطدام إلى انقسام السيارة إلى نصفين في مشهد مروع، تلاه اندلاع النيران فيها. وسرعان ما هرعت فرق الإطفاء والطوارئ والدرك إلى موقع الحادث بعد تلقي البلاغ من المارة.
وتمكن رجال الإطفاء من إخماد الحريق في وقت قصير، فيما أكد المسعفون وفاة السائق في مكان الحادث.
وبعد المعاينة الأولية، نُقلت جثته إلى مشرحة معهد الطب الشرعي لاستكمال الإجراءات اللازمة.
October 14, 2025
روسيا اليوم
