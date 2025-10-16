جنرال أمريكي يكشف عن الهدف المحتمل لصواريخ "توماهوك"

وأكد الجنرال الأمريكي المتقاعد خلال مقابلة مع قناة "فوكس نيوز" أنه يعتقد أن مصنع إنتاج الصواريخ في كوريا الشمالية والذي يعمل فيه 20 ألف عامل كوري، سيكون هدفا لصواريخ "توماهوك".
يذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن في 6 أكتوبر أنه اتخذ فعليا قرارا بشأن إمكانية تسليم صواريخ "توماهوك" إلى الجانب الأوكراني، لكنه لم يوضح مضمون هذا القرار.
ومن جانبه أشار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى أن من المستحيل استخدام صواريخ "توماهوك" دون مشاركة مباشرة من العسكريين الأمريكيين، وحذر من أن "هذا سيمثل مرحلة جديدة تماما ونوعية جديدة من التصعيد، بما في ذلك في العلاقات بين روسيا والولايات المتحدة".
كما أشار المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف إلى أنه في حالة تسليم صواريخ "توماهوك" إلى كييف، سيتطلب ذلك ردا مناسبا من موسكو.
