الأربعاء 16-02-2022
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الأربعاء، 16-02-2022 06:39 ص

مصرع ستة أشخاص جراء الفيضانات في البرازيل

فيضان


الوكيل الإخباري - لقي ما لا يقل عن ستة أشخاص مصرعهم نتيجة فيضانات تسببت بها الأمطار الغزيرة في بتروبوليس، جنوب شرق البرازيل. 

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وكتب وزير التنمية الإقليمية روجيريو مارينيو عبر صفحته على "تويتر": "نأسف للوفيات الست في بتروبوليس (ريو دي جانيرو). لقد عانت المدينة من عواقب الأمطار الغزيرة.. هطل أكثر من 200 ملم في الساعات الأربع الماضية، مما أدى إلى فيضان الأنهار. في 52 موقعا".


وبحسب حاكم ولاية ريو دي جانيرو، كلاوديو كاسترو، فإن 120 من رجال الإنقاذ يعملون على القضاء على عواقب الكارثة، وتم إرسال 60 شخصا آخرين إليهم.

 

روسيا اليوم


 




 

 


 

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