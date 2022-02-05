السبت 05-02-2022
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السبت، 05-02-2022 06:15 ص

ارتفاع ضحايا الفيضانات في الإكوادور إلى 27 قتيلا

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الوكيل الإخباري - لقي 27 شخصا على الأقل مصرعهم في الإكوادور، جراء فيضانات تعد الأشد من نوعها منذ نحو عقدين وتسببت في انزلاق كبير للتربة في العاصمة كيتو، بحسب ما أعلنته السلطات في حصيلة جديدة أمس الجمعة.

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وأفاد الجهاز الوطني لإدارة المخاطر، بأنه تم تسجيل إصابة 41 آخرين، بينهم 14 في حالة حرجة، علاوة على شخصين آخرين لا زالوا في عداد المفقودين.


واجتاحت تيارات مائية حملت معها الحجارة والوحل شارعا في العاصمة الإكوادورية، لتجرف السيارات وتغرق المنازل وفق صور نشرتها أجهزة الطوارئ.


وأدت الأمطار الموسمية الغزيرة إلى فيضان منشأة لتجميع المياه، لتجتاح المياه تلة قريبة وصولا إلى ساحة رياضية، حيث كان عدد من الأشخاص يتدربون، وفق ما أعلنته السلطات خلال مؤتمر صحافي.

 

سبوتنيك عربي


 




 

 


 

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