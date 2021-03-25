مصرع مدنيين في هجوم بالهاون على محيط مطار مقديشو

الوكيل الإخباري - أفاد موقع إخباري صومالي بأن عددا من قذائف الهاون "يعتقد أنها ضلت طريقها صباح يوم الخميس"، سقط في مناطق قريبة من مطار آدم عدي الدولي بالعاصمة الصومالية مقديشو.



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ونقل الموقع الإخباري، عن شهود عيان إفادتهم بأن "بعض القذائف مجهولة المصدر سقطت على محيط المطار، وأدت إلى مصرع 3 مدنيين وإصابة آخرين بجروح".



وبين أن هذا الهجوم يتزامن "مع لقاء مرتقب بين رؤساء الولايات الإقليمية وممثلي المجتمع الدولي بالمنطقة المستهدفة في مسعى لحل القضايا الخلافية حول الانتخابات الفدرالية".



المصدر : روسيا اليوم

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