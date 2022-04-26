الثلاثاء 26-04-2022
الوكيل الاخباري
Clicky

ارتفاع حوالات الأردنيين المغتربين إلى 50% منذ بداية الاسبوع الحالي

البنك الدولي يبحث تقديم 480 مليون دولار للأردن

هل يجوز تأخير زكاة الفطر عن وقتها وهل يصح الصيام إذا لم يتم إخراجها ؟

ولي العهد يزور الإذاعة والتلفزيون بمناسبة عيدها الـ 54

اسعار معمول العيد.. 14 ديناراً بالفستق الحلبي و8 دنانير بالتمر -تفاصيل

شكاوى من عدم تأجيل القروض السكنية والمركبات على الافراد

الخلايلة: جميع أموال صندوق الزكاة تذهب للفقراء والمساكين

الخصاونة: نبحث حقيقة شراء خدمات أبناء أشخاص اعتباريين

الجامعة العربية تحذر من أي مخططات تتعلق بتصفية الأونروا

المواصفات والمقاييس تُحذر من العاب الاطفال وتوضح حول مسدّسات الخرز

الثلاثاء، 26-04-2022 12:31 م

مصر.. الأوقاف تقرر فتح المساجد فى صلاة التهجد من ليلة 27 رمضان

3333333


الوكيل الإخباري-في ظل حرص وزارة الأوقاف المصرية على تهيئة الأجواء الإيمانية في هذا الشهر الكريم ، وبناء على عرض وزارة الأوقاف المصرية على لجنة إدارة أزمة الأوبئة والجوائح الصحية وموافقة وزارة الصحة المصرية وجميع الجهات الممثلة في اللجنة ، تعلن وزارة الأوقاف  في مصر عن فتح جميع المساجد الكبرى والجامعة التي تقام بها صلاة الجمعة والتي بها أئمة من الأوقاف أمام المصلين في صلاة التهجد بدءًا من ليلة السابع والعشرين ليلة الخميس القادم حتى نهاية الشهر الفضيل، مع الاستمرار في عدم السماح بالاعتكاف بناء على ما قررته لجنة إدارة أزمة الأوبئة والجوائح الصحية ، آملين أن يأتي رمضان القادم بإذن الله تعالى وقد رفعت كل القيود عن المساجد وغيرها من جميع مفاصل الحياة ، وما ذلك على الله بعزيز ، وإننا نسأله سبحانه أن يعجل برفع البلاء عن البلاد والعباد حتى نتمكن من رفع جميع القيود عن المساجد وغيرها في القريب العاجل بإذن الله تعالى ، إنه ولي ذلك والقادر عليه.

وعلى جميع المديريات والإدارات عمل اللازم في هذا الشأن وتكليف الأئمة الذين يقومون بصلاة التهجد بدءًا من ليلة الخميس السابع والعشرين من رمضان حتى نهاية الشهر الفضيل.

اضافة اعلان

 

اليوم السابع

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
موعد-صرف-معونة-رمضان-وقيمتها

خادم الحرمين يوجه بصرف معونة رمضان للسعوديين

9999999999999999999999999

رئاسة الحرمين الشريفين تستعد لاستقبال 2 مليون زائر ليلة الـ27 من رمضان

5929b71c16

الأمم المتحدة: حل أزمة الناقلة صافر يحتاج 144 مليون دولار

206744

السعودية تحدد 4 مسارات للوصول الى الحرم المكي -فيديو

جج

الجامعة العربية تحذر من أي مخططات تتعلق بتصفية الأونروا

66666666

الصحة العالمية: وفاة ثاني مريض بفيروس الإيبولا في الكونغو

أخبار متعلقة
1629708288e0388d1ad655940e96caed50d9afd205

مصر تعلن بدء التقديم لحج القرعة

رفح

إغلاق معبر رفح البري بين غزة ومصر غداً

1644924813566773700

مصر تحذر من مرض غامض يصيب الأطفال

main_image608ee0e5c142b

مصر .. مواعيد الليالي الوترية في العشر الاواخر من رمضان

Egypt Flag Photos (24)

مصر تحدد موعد اجازة عيد الفطر والعمال

image-18285-1

مصر .. العمل يوضح حول الاجازات السنوية المستحقة للعمال