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الخميس، 02-06-2022 07:37 ص

مصر .. البحوث الفلكية تكشف موعد وقفة عرفات وأول أيام عيد الأضحى

وقف


الوكيل الإخباري - كشف الدكتور محمد غريب أستاذ فيزياء الشمس بالمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية في مصر، موعد وقفة عرفات وعيد الأضحى المبارك لعام 1443 هجرية الموافق 2022.

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ووفقا لموقع مصراوي، قال غريب إنه وفقا للحسابات الفلكية، فإن وقفة عرفات 9 ذو الحجة 1443 هـ تكون يوم الجمعة الموافق 8 يوليو، على أن يكون السبت الموافق 9 يوليو هو أول يوم عيد الأضحى المبارك لعام 2022 م.


وهنأ أستاذ فيزياء الشمس بالمعهد القومي للبحوث الفلكية، جميع المسلمين، بقرب حلول وقفة عرفات وعيد الأضحى المبارك قائلا:" كل عام والجميع بخير".

 

البيان


 




 

 


 

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