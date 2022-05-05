المعهد القومي للبحوث الفلكية يحدد موعد عيد الاضحى فلكياً

الوكيل الإخباري - قال رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية الدكتور جاد القاضي، إن أول أيام عيد الأضحى المبارك 2022 سيكون وفقا للحسابات الفلكية، يوم السبت 9 تموز المقبل، وستكون وقفة العيد الجمعة 8 تموز.

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واشار القاضي، إلى أنه بالرغم أن الموعد محدد سلفاً وفق الحسابات الفلكية، إلا أن ذلك لا يغني عن الرؤية الشرعية، التي غالبا ما تؤيد تلك الحسابات.



وتابع أن الإعلان الرسمي عن موعد عيد الأضحى والوقفة يكون للجهات المختصة التي تقوم بذلك بعد التنسيق مع المملكة العربية السعودية، نظرا لارتباط مناسبة عيد الأضحى بمناسك الحج.

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