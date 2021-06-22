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الثلاثاء، 22-06-2021 02:43 م

مصر تعلن عدد مصابي قطار الإسكندرية

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الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية، اليوم الثلاثاء، عن إصابة 40 مواطنا، في حادث قطار الإسكندرية.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الصحة المصرية، خالد مجاهد، أنه "فور وقوع الحادث تم الدفع ب ـ27 سيارة إسعاف نقلت المصابين إلى مستشفيات (رأس التين العام، وجمال حمادة المركزي، وشرق المدينة)، وتنوعت الإصابات بين كدمات وسحجات وكسور بأماكن متفرقة بالجسد، مؤكداً أن جميع المصابين يتلقون العلاج والرعاية الطبية اللازمة بالمستشفيات لحين تماثلهم للشفاء".

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وأكد مجاهد، أن وزير الصحة هالة زايد، تتابع تطورات الحالة الصحية للمصابين، "حيث وجهت وكيل وزارة الصحة بمحافظة الإسكندرية بالمرور على المستشفيات لمتابعة الحالة الصحية للمصابين، والتأكد من تقديم كافة سبل الرعاية الطبية لهم، متمنية لهم الشفاء العاجل".

 

واصطدم جرار سكة حديد بقطار رقم 12 "القاهرة - الإسكندرية"، من الخلف، بالقرب من محطة الإسكندرية، مما أدى إلى تضرر العربتين الأخيرتين من القطار، بحسب هيئة سكك الحديد.

 

المصدر: روسيا اليوم




 




 

 


 

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