مصر : تفاصيل جديدة في قضية العثور على كنز كبير داخل شقة نجل مسؤول سابق

الوكيل الاخباري - قالت صحيفة "الوطن" المصرية بأن النيابة العامة قاربت على الانتهاء من التحقيقات التي تجريها بقضية العثور على مقتنيات تاريخية وأوسمة من العصر الملكي وتحف نادرة في شقة نجل مسؤول سابق.



وبحسب المصادر فإن تلك المقتنيات تقدر بمبالغ طائلة، تتخطى مليار جنيه، وتعمل النيابة العامة على فحص مصادر الحصول على تلك المقتنيات الضخمة التي عثر عليها .

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وأفادت تحقيقات النيابة في تلك القضية، بأن مباحث تنفيذ الأحكام حين ذهبت لتنفيذ الحكم القضائي ضد نجل مالك الشقة لصالح خاله، بسبب وجود تعاملات تجارية، بينما حصل الأخير على حكم بالحجز على الشقة وعندما وصلت مباحث تنفيذ الأحكام فلم تجد أحدا فيها فكسرت باب الشقة فوجدت كمية ضخمة من المقتنيات الأثرية الثمينة فتم التحفظ عليها وأخطرت النيابة العامة بالواقعة.

المصدر - روسيا اليوم