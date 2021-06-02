تفاصيل غرق سفينة بترول مصرية في البحر الأحمر

الوكيل الإخباري - لقي قبطان مصري مصرعه، وفُقد مهندس، فيما تم إنقاذ 11 أخرين في حادث غرق مركب خدمات بترولية، فى الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، قبالة سواحل مدينة رأس غارب، شمال البحر الأحمر.



وتبين من التحقيقات الأولية أن السفينة تدعى inspecta 7، وهى سفينة إمدادات تعمل فى إحدى شركات البترول بمدينة رأس غارب، ونجح فريق الإنقاذ من إنقاذ 11 من أفراد الطاقم، فيما توفى قبطان السفينة، ولا يزال البحث جاريا عن أحد المهندسين على السفينة.

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وانطلقت السفينة من مدينة رأس غارب بمحافظة البحر الأحمر، وكانت في طريقها لمدينة أبو زنيمة بجنوب سيناء، وفي طريقها إلى الوجهة، تعرضت السفينة البترولية للجنوح، من جراء الاصطدام بحطام سفينة في قاع البحر.

وتسرب الماء إلى السفينة البترولية، بينما لم تنجح محاولات الربان في الإنقاذ، فلقي مصرعه غرقا.

المصدر : روسيا اليوم