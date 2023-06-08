مصر.. قرارات فورية عقب مأساة القرش

الوكيل الاخباري - أصدرت وزارة البيئة في مصر بعض القرارات، مساء الخميس، بعد حادث مقتل سائح بعد هجوم من سمكة قرش في مدينة الغردقة شرقي البلاد.



وقال البيان إن "وزيرة البيئة ياسمين فؤاد أصدرت تعليمات بسرعة تشكيل لجنة من المختصين بمحميات البحر الأحمر، فور تلقي الوزارة بلاغا بوقوع الحادث، للتوجه لموقع البلاغ والتحقق من ملابسات الحادث".



وأوضح البيان أن "أعمال الفحص انتهت إلى تأكد رجال محميات البحر الأحمر من وقوع هجوم من سمكة قرش من نوع النمر Tiger Shark على أحد رواد الشاطئ، مما أدى إلى وفاته".



وتابع: "أصدرت وزيرة البيئة توجيهاتها بسرعة قيام المختصين بمسح المسطح المائي بمحيط الحادث لرصد السمكة المتسببة في الحادث، التي كانت تحوم قرب سطح الماء بالمنطقة".



كما صدرت تعليمات بـ"اتخاذ إجراءات لإيقاف أنشطة السباحة والغوص والرياضات المائية في المنطقة المحصورة بين منتجع الجونة شمالا وحتى الحد الجنوبي لخليج أبو سومة جنوبا لمدة يومين، تبدأ من صباح يوم الجمعة، بالتنسيق مع محافظ البحر الأحمر".



وأوضح البيان: "تؤكد وزارة البيئة أن منع أنشطة السباحة تم في ضوء الالتزام بالبروتوكولات الدولية المطبقة في حالة وقوع مثل هذه الحوادث، كما تهيب بالمواطنين ومرتادي سواحل البحر الأحمر الالتزام بالتعليمات والضوابط المنظمة للتعامل مع الموارد الطبيعية بالبحر الأحمر حرصا على سلامتهم".



ولقي روسي حتفه بعد أن هاجمته سمكة قرش في مدينة الغردقة الواقعة على البحر الأحمر.

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