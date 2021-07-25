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الأحد، 25-07-2021 02:35 م

مظاهرات في تونس مناهضة لحكومة المشيشي ولحركة النهضة

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الوكيل الإخباري- شهد عدد من المدن التونسية، اليوم الأحد، الذي يصادف عيد الجمهورية في تونس، مظاهرات مناهضة لحكومة، هشام المشيشي، ولحركة "النهضة" التي تدعمها.

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ورفع المتظاهرون في الشوارع شعارات تطالب بإسقاط الحكومة التونسية التي يرأسها هشام المشيشي وضد حركة "النهضة" ورئيسها راشد الغنوشي.


وتأتي هذه التظاهرات تلبية لدعوة سابقة أطلقها نشطاء، وسط حالة من الغضب بسبب الأوضاع الاقتصادية وأزمة تفشي وباء كورونا.


ورغم تفشي فيروس كورونا والإجراءات الأمنية المشددة واستجابة العديد من التونسيين لدعوات التظاهر، حيث رأى الكثيرون في ذلك إمكانية لإحداث تغيير حقيقي في تونس.

 

المصدر: روسيا اليوم

 




 

 


 

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