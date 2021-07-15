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الخميس، 15-07-2021 11:49 ص

وزير الري بجنوب السودان يصل القاهرة لبحث تطورات ملف سد النهضة

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الوكيل الإخباري- وصل وزير الري بجنوب السودان، مناوا بيتر قاركوث، إلى القاهرة صباح اليوم الخميس، على رأس وفد في زيارة تستغرق عدة أيام يبحث خلالها دعم التعاون وآخر تطورات ملف سد النهضة.

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ويستعرض قاركوث، خلال زيارته لمصر مع نظيره المصري، محمد عبد العاطي، علاقات التعاون بين القاهرة وجوبا في مجالات الري واستكمال ما دار من مناقشات خلال زيارة وزير الري المصري لجنوب السودان أواخر الشهر الماضي، فضلا عما وصلت إليه أزمة سد النهضة.


وكان وزير الري المصري، قد قام بزيارة لجنوب السودان في الفترة من 21 إلى 25 يونيو الماضي، حيث بحث الملف ذاته مع عدد من كبار المسؤولين والشخصيات من بينهم، سلفاكير ميارديت، رئيس جمهورية جنوب السودان.

 

المصدر: روسيا اليوم

 




 

 


 

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