الخميس 25-05-2023
الوكيل الاخباري

انخفاض أسعار الغاز في أوروبا

الملك بمناسبة ذكرى استقلال المملكة: سنواصل الإنجاز والتحديث بهمة الأردنيين

الخارجية الصينية: الولايات المتحدة إمبراطورية القراصنة

الأمن العام: الأردن زرع السلام في كل دول العالم

المبعوث الصيني يزور موسكو الجمعة

206 حوادث حرائق في الأردن خلال 24 ساعة

إشارات صريحة من الفيدرالي الأمريكي بشأن موعد خفض الفائدة

80 % نسبة إشغال فنادق البحر الميت والبترا بمناسبة عيد الاستقلال

كييف: الهجوم المضاد مستمر منذ عدة أيام

الاحتلال يغلق معبر كرم أبو سالم التجاري مع قطاع غزة

الخميس، 25-05-2023 12:06 م

معلق بريطاني: الهجوم على بيلغورود قد يجلب كارثة لأوكرانيا

646f1e1642360416cb1ae8b2


الوكيل الإخباري - قال المعلق البريطاني أوين ماثيوز في مقالة لصحيفة The Telegraph، إن الهجوم الذي نفذته مجموعة تخريب أوكرانية على مقاطعة بيلغورود الروسية قد يتسبب بعواقب كارثية لأوكرانيا.  

اضافة اعلان


وأضاف: "إذا كان زيلينسكي قد وافق فعلا على الهجوم المذكور، وهو ما ينفيه هو وحكومة كييف، فهو إذن يلعب بيأس لعبة خطيرة للغاية".

وتؤكد المقالة، أن استخدام أوكرانيا لأسلحة ومعدات غربية خلال هجوم مجموعة التخريب، يمكن اعتباره كهجوم على الأراضي الروسية وأنه يشكل تهديدا لسيادة روسيا.


وقال المعلق: "إن غزو أراضي أكبر قوة نووية في العالم، محفوف بتصعيد كارثي للنزاع".


ونشرت وزارة الدفاع الروسية يوم الثلاثاء الماضي فيديو يظهر أسلحة قوات كييف الأمريكية التي دمرها الجيش الروسي في مقاطعة بيلغورود، بعد محاولة قوات خاصة أوكرانية التسلل إلى المقاطعة الروسية يوم الاثنين الماضي.

 

RT

 




 

 


 

إقرأ ايضا
646f258d42360405e0199936

أعداد المهاجرين لبريطانيا تسجل رقما قياسيا

646d8ba84c59b74264603505

بيسكوف يعلق على محاولة أوكرانيا تخريب محطتين نوويتين في روسيا

646f275442360405e0199939

الخارجية الصينية: الولايات المتحدة إمبراطورية القراصنة

646f21174236047b6f533303

المبعوث الصيني يزور موسكو الجمعة

646f1baa4c59b77af74c4004

كييف: الهجوم المضاد مستمر منذ عدة أيام

646f0d4a42360405e019990d

ترامب يتحدث عن كارثة قادمة

أخبار متعلقة
646de61c4236045cab2e808a

وزير الدفاع البريطاني يقوم بزيارة غير معلنة إلى كييف

6457a6f0423604790d737c2c

"وول ستريت جورنال": الغرب يعتقد أن هجوم كييف سيساعد في الحوار مع روسيا

image - 2023-05-07T091529.717

انفجارات تهز شبه جزيرة القرم

6450f56c4c59b74e4e202977

خبير عسكري: لدى روسيا وسائل عديدة لتدمير دبابات ليوبارد

_120670690_merkelmain

ميركل: قمت بكل ما يمكنني لمنع نشوب الصراع في أوكرانيا

image - 2023-04-27T084532.385

زيلينسكي يبدي تفاؤله بعد محادثة هاتفية مع الرئيس الصيني