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السبت، 06-05-2023 10:18 ص

خبير عسكري: لدى روسيا وسائل عديدة لتدمير دبابات ليوبارد

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الوكيل الإخباري - أعلن الخبير العسكري الروسي أليكسي ليونكوف، أن لدى الجيش الروسي وسائل عديدة لتدمير دبابات ليوبارد الألمانية التي سترسل إلى أوكرانيا.

ويشير الخبير في حديث لصحيفة "إزفيستيا" في معرض تعليقه على ما كتبه المحلل بيورن ستريتزل في صحيفة بيلد، بأن لدى روسيا على الأقل ثلاثة أنواع من الأسلحة يمكنها تدمير دبابات ليوبارد التي سترسل إلى أوكرانيا، إلى أن المقصود هنا ألغام ТМ-62 والمركبات القتالية الروسية والصواريخ الموجهة المضادة للدبابات.

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ويقول: "نشرت صحيفة بيلد تصنيفا عاما للأسلحة المضادة للدبابات، ويبدو هذا التصنيف مطمئنا. وربما وضع خصيصا للطواقم البولندية التي ستقود هذه الدبابات في أوكرانيا، لكي لا يهربوا. ولكن نحن نعلم أن لدى جيشنا الكثير من أنظمة الصواريخ المضادة للدبابات. منها تطلق من الجو بواسطة المروحيات والمقاتلات - "شتورم"، "أتاكا" وغيرها. وأخرى تطلق من منصات أرضية "كونكورس" و"كورنيت" وغيرها. هذه أنظمة مخصصة لاختراق دروع الدبابات. وهناك أنواع مختلفة من الألغام المضادة للدبابات".


ووفقا له، الدبابات الروسية مزودة بمجموعة كاملة من الذخائر الخارقة للدروع بما فيها القذائف الخارقة للدروع المستقرة بزعانف.


ويقول: "الدبابة Т-72 مزودة بـ Mango-2s التي يمكنها اختراق دبابة ليوبارد في اي جهة، ودبابات T-90 مزودة بقذائف الرصاص. أي لدينا ما ندمر به دبابات ليوبارد، على الرغم من أن الدبابة تعتبر هدفا صعبا، إلا أننا سنجد طريقة لتدميرها".

 

RT

 




 

 


 

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