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الخميس، 27-04-2023 08:44 ص

زيلينسكي يبدي تفاؤله بعد محادثة هاتفية مع الرئيس الصيني

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الوكيل الإخباري - أعرب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عن تفاؤله بأنه سيكون قادرا على استخدام نفوذ الصين في الحرب مع روسيا، بعد أن أجرى محادثة هاتفية مع الرئيس الصيني شي جين بينغ لأول مرة منذ بدء الحرب العام الماضي.

وقال زيلينسكي في خطابه اليومي بالفيديو الذي صدر بعد المكالمة مساء أمس الأربعاء: "هناك فرصة لاستخدام النفوذ السياسي للصين لاستعادة قوة المبادئ والقواعد التي يجب أن يقوم عليها السلام".

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وأضاف أن "أوكرانيا والصين، وكذلك الغالبية العظمى من العالم، مهتمون بنفس القدر بقوة سيادة الدول وسلامة أراضيها".


وقال الرئيس الأوكراني إن "المحادثة الطويلة والعقلانية تماما" ستعطي "دفعة قوية" للعلاقات الثنائية بين البلدين.


وتابع: "بالطبع، جزء أساسي من المحادثة هو وجهات نظرنا بشأن طرق استعادة السلام العادل. قدمت صيغة السلام الأوكرانية، ونقاطها المحددة. اتفقنا على مواصلة اتصالاتنا".


وأعلن شي عزمه خلال الاتصال، إرسال مبعوث خاص إلى أوكرانيا ودول أخرى لتبادل وجهات النظر مع جميع الأطراف بشأن حل سياسي للصراع.


وذكرت وسائل الإعلام الرسمية الصينية أن الرئيس أصدر أيضا تحذيرا قويا من التصعيد النووي للحرب الأوكرانية وحث جميع الأطراف المعنية على التزام الهدوء.


وقال شي: "لا يوجد فائزون في حرب نووية".

 

البيان

 




 

 


 

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