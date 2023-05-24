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الأربعاء، 24-05-2023 01:27 م

وزير الدفاع البريطاني يقوم بزيارة غير معلنة إلى كييف

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الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة الدفاع الأوكرانية، اليوم الأربعاء، أن وزير الدفاع البريطاني بن والاس قام بزيارة غير معلنة إلى كييف.

وجاء في بيان صدر عن الوزارة: "بحث (وزيرا الدفاع الأوكراني) ألكسي ريزنيكوف و(البريطاني) بن والاس مسائل مواصلة تدريب العسكريين الأوكرانيين في بريطانيا".

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وأضاف البيان أن والاس قال خلال هذا اللقاء إنه يشعر بالرضا عندما يزور كييف ويتواصل مع العسكريين الأوكرانيين. بدوره، أفاد ريزنيكوف بأن الوزيرين التقيا بالطيارين الذين مروا بفترة التدريب في بريطانيا وقد بدأوا في استخدام صواريخ طويلة المدى من طراز "Storm Shadow".


وصرحت بريطانيا في 11 مايو الجاري أنها تنقل لأوكرانيا صواريخ بعيدة المدى من طراز "Storm Shadow".

 

وأفادت قناة "سي أن أن" بأن لندن تلقت تأكيدات من كييف أن هذه الصواريخ لن تستخدم إلا ضد أهداف واقعة في الأراضي التي تعتبرها أوكرانيا مناطق أوكرانية. ومنذ ذلك الوقت استخدمت القوات الأوكرانية هذا النوع من الصواريخ لقصف مدينة لوغانسك.

 

RT

 




 

 


 

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