الخميس 04-01-2024
الوكيل الاخباري
 

الجيش الإسرائيلي: 1600 جندي يعانون مشكلات نفسية منذ هجوم 7 أكتوبر

الاحتلال يعتقل أكثر من 50 امرأة من غزة

الخيرية الهاشمية ترسل 25 طائرة مساعدات إلى غزة منذ بدء العدوان

جيش الاحتلال يعلن اصابة 19 جندياً بمعارك غزة خلال 24 ساعة

التربية تنشر أسئلة امتحان اللغة العربية

كتائب القسام تعلن تدمير دبابتين إسرائيليتين

أمير الكويت يعين الشيخ محمد صباح السالم الصباح رئيساً لمجلس الوزراء

الأعياد والمناسبات والعطل الإسلامية .. الأوقاف الأردنية تعلن عن رزنامة 2024

حزب الله يستهدف موقعين إسرائيليين

إحصائيات رسمية: 150 ألفا و749 جريمة مخدرات بالأردن في العقد الأخير

عاجل

الاحتلال يعلن عن إصابة 19 جنديا خلال 24 ساعة

الخميس، 04-01-2024 06:51 ص

مقتل إمام مسجد بالرصاص بولاية نيوجيرسي الأميركية

0


الوكيل الاخباري - قال ممثلان للادعاء العام في ولاية نيوجيرسي الأميركية إن إمام مسجد توفي بعد إطلاق النار عليه خارج مسجد في نيوارك في وقت مبكر من صباح الأربعاء، ولم تحدد السلطات بعد أي مشتبه به أو الدافع وراء الهجوم.

اضافة اعلان


وأفاد المدعي العام لولاية نيوجيرسي ماثيو بلاتكين في مؤتمر صحفي بأنه لا يوجد ما يدل على أن إطلاق النار جريمة ذات دوافع متحيزة أو عملا من أعمال الإرهاب وفقا للأدلة التي جُمعت حتى الآن في التحقيق.


ولا يكشف مكتب بلاتكين عادة عن هذا النوع من المعلومات في مثل هذه المرحلة المبكرة، لكنه قال إنه يعمل في ضوء تصاعد حوادث التحيز ضد مختلف الأديان في الآونة الأخيرة، موضحا أنه "يوجد الكثيرون في نيوجيرسي ينتابهم الآن شعور متزايد بالخوف".


وأضاف بلاتكين أنه "منذ السابع من أكتوبر، عززت السلطات وجود قوات إنفاذ القانون عند جميع دور العبادة في نيوجيرسي".


 




 

 


 

إقرأ ايضا
479382

قذائف مدفعية طائشة من ميانمار تضرب بلدة في الصين... وسقوط 5 جرحى

6596837c4236045e3c136a09

البيت الأبيض: لم يعد لدى الولايات المتحدة أموال لدعم أوكرانيا

image

أمير الكويت يعين الشيخ محمد صباح السالم الصباح رئيساً لمجلس الوزراء

8888

حزب الله يستهدف موقعين إسرائيليين

12C993EF-B583-466E-9133-3EEA611E2217

قتيلان من مقاتلي الفصائل الموالية لإيران ومصابون بقصف يُعتقد أنه أميركي في بغداد

9

"في أسرع وقت ممكن" .. دولة تدعو رعاياها لمغادرة لبنان