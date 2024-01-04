مقتل إمام مسجد بالرصاص بولاية نيوجيرسي الأميركية

الوكيل الاخباري - قال ممثلان للادعاء العام في ولاية نيوجيرسي الأميركية إن إمام مسجد توفي بعد إطلاق النار عليه خارج مسجد في نيوارك في وقت مبكر من صباح الأربعاء، ولم تحدد السلطات بعد أي مشتبه به أو الدافع وراء الهجوم.

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وأفاد المدعي العام لولاية نيوجيرسي ماثيو بلاتكين في مؤتمر صحفي بأنه لا يوجد ما يدل على أن إطلاق النار جريمة ذات دوافع متحيزة أو عملا من أعمال الإرهاب وفقا للأدلة التي جُمعت حتى الآن في التحقيق.



ولا يكشف مكتب بلاتكين عادة عن هذا النوع من المعلومات في مثل هذه المرحلة المبكرة، لكنه قال إنه يعمل في ضوء تصاعد حوادث التحيز ضد مختلف الأديان في الآونة الأخيرة، موضحا أنه "يوجد الكثيرون في نيوجيرسي ينتابهم الآن شعور متزايد بالخوف".



وأضاف بلاتكين أنه "منذ السابع من أكتوبر، عززت السلطات وجود قوات إنفاذ القانون عند جميع دور العبادة في نيوجيرسي".