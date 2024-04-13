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السبت، 13-04-2024 01:47 م

مقتل 11 شخصا على الأقل بهجومين إرهابيين في باكستان

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الوكيل الاخباري- أفادت قناة GEO بمقتل 11 شخصا على الأقل بهجومين إرهابيين في منطقة نوشكي بإقليم بلوشستان في باكستان قرب الحدود مع أفغانستان.

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وأضافت القناة أنه في الهجوم الأول أوقف مجهولون حافلة ركاب كانت في طريقها من كويتا إلى تفتان، وقاموا بفحص وثائق ركابها وخطفوا 9 منهم. وفيما بعد تم العثور على جثث المختطفين وعليها آثار أعيرة نارية بالقرب من مكان الاختطاف. والقتلى كلهم هم العمال من سكان إقليم البنجاب الباكستاني.

وفي الهجوم الثاني بدأ مجهولون في فحص سيارات على الطريق السريع N-40 وأطلقوا النار على سيارة رفضت التوقف، مما أدى إلى مقتل شخصين وإصابة 3 آخرين.

وعبر رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف عن تعازيه في مقتل المدنيين متوعدا بمعاقبة الإرهابيين ومساعديهم.

 




 

 


 

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