مقتل 90 شخصا إثر غرق قارب قبالة ساحل موزمبيق

الوكيل الإخباري- لقي أكثر من 90 شخصا حتفهم غرقا اليوم الاثنين، جراء انقلاب قارب قبالة الساحل الشمالي لموزمبيق.

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وبحسب وكالة أنباء عموم إفريقيا، أفادت السلطات المحلية في البلاد أن قارب الصيد يمكن أن يستوعب 100 شخص كحد أقصى، وبالرغم من ذلك كان على متنه حوالي 130 شخصًا، وربما يكون القارب قد تحطم عندما ارتطمت به الأمواج العالية، مشيرة إلى أن من كانوا على متن القارب مسافرين من لونجا إلى جزيرة موزمبيق قبالة ساحل مدينة نامبولا، فارين من تفشي وباء الكوليرا.

وذكرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف)، أن موزمبيق تتأثر حاليًا بأكبر تفش لمرض الكوليرا خلال السنوات الـ 25 الماضية. ومنذ بدء تفشي المرض في أيلول 2022، تم الإبلاغ عن أكثر من 37 ألف حالة إصابة بالمرض.







