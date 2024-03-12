منصة عالمية تحظر كاميرات المراقبة داخل منازل الضيافة اعتباراً من الشهر المقبل

الوكيل الإخباري- قررت شركة "بي إن بي" (Airbnb)، منصة تأجير المنازل، حظرَ استخدام كاميرات المراقبة داخل المنازل بعد زيادة عدد الشكاوى المتعلقة بانتهاك خصوصية النزلاء.



ووفقًا لقرار الشركة الأمريكية؛ سيتم منع وضع كاميرات المراقبة داخل المنازل بشكل نهائي، بعد أن كانت تسمح في السابق بوجودها في الممرات وغرف المعيشة والمناطق المشتركة، وسيتم تنفيذ هذا القرار الجديد في جميع أنحاء العالم اعتبارًا من 30 أبريل المقبل.



وبحسب الشركة؛ سيظل مَن المسموح به لأصحاب المساكن استخدام كاميرات المراقبة خارج المنزل لأغراض الأمان، وسيتعين على المضيفين الإفصاح عن مواقع الكاميرات لجميع النزلاء.

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