الخميس 18-02-2021
الوكيل الاخباري
alwakeel

الأرصاد تكشف آخر تطورات المنخفض الجوي

رجال الأمن .. يصافحون المطر بانتمائهم

الأمانة: إغلاق جسر المدينة الرياضية احترازيا

استمرار عمل دائرة المسالخ الخميس

الكرك تكتسي بالثلوج

إعادة فتح طريق رأس النقب

الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الجمعة

الأمن للأردنيين : لا تخرجوا من المنازل

وفيات الخميس 18/2/2021

وزير الأشغال يوعز باستخدام الملح تجنبًا لتشكل الانجماد

الخميس، 18-02-2021 11:42 ص

موجة برد قوية تضرب الولايات المتحدة تحرم الملايين من الكهرباء (صور)

2276411ca77c62d37ebc792563b1b851Y29udGVudHNlYXJjaCwxNjEzNTg1NDA5-2.58122016


الوكيل الاخباري - بقي نحو مليوني أمريكي محروما من الكهرباء صباح الخميس بولاية تكساس الغنية بالنفط، إثر موجة برد قوية امتدت على مساحات واسعة في البلاد، ويفترض أن تستمر حتى نهاية الأسبوع.

اضافة اعلان

وأكدت خدمة الأرصاد الجوية الوطنية في الولايات المتحدة، أمس الأربعاء أن 100 مليون أمريكي في المنطقة الوسطى من البلاد يعيشون في ظل عواصف ثلجية متفاوتة في الشدة والخطورة.


وبدأت كتلة الهواء الباردة القادمة من القطب الشمالي بالانحسار، وفق الأرصاد الجوية، لكن درجات الحرارة المنخفضة ستبقى "ما دون معدلها الطبيعي بـ11 إلى 19,5 درجة مئوية" في الجزء الأوسط من الولايات المتحدة، وفق ما كتب خبراء الأرصاد الجوية.


وأكد منسق مكافحة وباء كوفيد-19 في البيت الأبيض، جيف زينتس، أن الطقس البارد أثر على حملة التلقيح على خلفية إغلاق بعض مراكز التطعيم.


من جهته، أرجأ الرئيس جو بايدن، زيارة كانت مقررة الخميس لمصنع لشركة "فايزر" ينتج اللقاحات في كالامازو بميشيغان، أرجأها إلى يوم الجمعة، بسبب الطقس القارس.


وأحصيت أكثر من 30 وفاة مرتبطة بالطقس البارد في كافة أنحاء البلاد، وفق وسائل إعلام أمريكية، فيما حضت السلطات السكان إلى توخي الحذر.


وفي تكساس، حملت صحيفة "هيوستن كرونيكل" الأربعاء عنوانا :"إخفاقات السلطة". ولجأ سكان هيوستن، أكبر مدن ولاية تكساس، إلى كنيسة "لايكوود" الأربعاء هربا من البرد، ونتيجة لانقطاع الكهرباء.

وقال النائب السابق في تكساس، الديمقراطي بيتو أورورك، لقناة "أم أس أن بي سي" إنه "كان ممكنا التحصن ضد كل تلك الصعوبات"، معتبراً أن "تكساس ليست بعيدة عن أن تكون ولاية فاشلة".


وأكدت الشركة المزودة للكهرباء في الولاية أن 200 ألف منزل لا يزال محروما من الكهرباء، فيما قد تتواصل انقطاعات التيار لوقت أبعد من الأربعاء.


وحتى مساء الأربعاء كان 2,3 مليون منزل وشركة في تكساس محرومة من الكهرباء وفق موقع "باور أوتادج".

 



 

 

 

 

 

المصدر : روسيا اليوم

 




 

 


 

إقرأ ايضا
AP17317251581112-1-e1510607504871

زلزال بقوة 5.6 ريختر يضرب إيران

image

3 جرحى بانفجار رسالة مفخخة في ألمانيا

161362424825140900

إصابة 8 أشخاص بإطلاق نار بمدينة فيلادلفيا الأمريكية

391e65ed-e273-4fb1-b229-999df3f21060

خسائر اثر تعرض مصر للمنخفض القطبي - صور

Capture

الثلوج تصل السعودية وتتساقط بكثافة - شاهد الفيديو

n8caG

سوريا تكشف تفاصيل عملية تبادل أسرى مع الاحتلال

أخبار متعلقة
ea6bd534-96b4-4b57-b396-fbcbfc9155ca-large16x9_seattle_snow_34

21 مدينة أمريكية تسجل أرقاما قياسية في برودة الجو - صور وفيديو

تا

إدارة بايدن تستأنف ضد قرار عدم تسليم أسانج

555

عشرات الضحايا إثر اصطدام 100 سيارة بولاية تكساس الأمريكية

1016503023_0_296_4744_2863_1000x541_80_0_0_d5e0e782ca8a1e70a5a9e39e25b5b22f

العراق.. الحكومة تطمئن المواطنين بشأن تأمين الوقود اللازم لتوليد الكهرباء

102-131603-fuel-and-bread-crisis-in-sudan-2

بعد احتجاجات عنيفة.. رئيس وزراء السودان يعلن إجراءات عاجلة لحل أزمة الوقود والكهرباء

جح

بكين: واشنطن ترسل السفن والطائرات إلى بحرنا لاستعراض قوتها