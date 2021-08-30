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الإثنين، 30-08-2021 01:46 م

موريتانيا.. سقوط 20 منزلا جنوب غربي البلاد بسبب العواصف

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الوكيل الإخباري - أعلنت السلطات الموريتانية، أمس الأحد، أن الأمطار المصحوبة بالعواصف تسببت في انهيار أكثر من 20 منزلا في قرية انتيزيت، التابعة لمقاطعة اركيز، جنوب غربي البلاد.

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وجاء في نشرة يومية صدرت عن اللجنة الوزارية، أن "العواصف لم تخلف أي خسائر بشرية، لكنها أسقطت المنازل والعديد من الأعرشة".


وأضافت النشرة أن "العواصف الماطرة خلفت خسائر مادية في قرية دار البركة، بولاية لبراكنه، فأدت إلى انهيار بعض المنازل الطينية والأعرشة".


وكانت مناطق عديدة من موريتانيا قد سجلت، خلال الساعات الـ24 الأخيرة، هطول أمطار خفيفة وصلت في أمرج بالحوض الشرقي إلى 20 ملم، ولكنها لم تتجاوز 6 ميليمترات في الرشيد بولاية تكانت، و3 ميليمترات في افديرك بتيرس الزمور.

 

المصدر - روسيا اليوم 

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