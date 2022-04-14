الخميس 14-04-2022
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الخميس، 14-04-2022 01:38 ص

موسكو : الاتصالات مع واشنطن بشأن أوكرانيا عديمة الجدوى

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الوكيل الاخباري - أكدت موسكو، الأربعاء، أن اجراء اتصال واسع النطاق مع واشنطن بشأن أوكرانيا عديم الجدوى، محذرة دول الغرب من ارسال المزيد من الأسلحة لأوكرانيا.

وقال نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف، في تصريحات صحفية: "موسكو تعتبر أي اتصالات كاملة النطاق مع الولايات المتحدة بخصوص أوكرانيا في الوقت الحالي عديمة الجدوى"، مشيرا الى أن واشنطن مسؤولة عن دعم الأطماع العدائية لنظام كييف بشكل متهور ومواصلة ضخ أسلحة حديثة إلى أوكرانيا. 

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