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الأربعاء، 16-03-2022 10:14 م

بايدن يعلن عن مساعدات عسكرية جديدة "غير مسبوقة" لأوكرانيا بقيمة مليار دولار

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الوكيل الاخباري - أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن عن مساعدات عسكرية جديدة بقيمة مليار دولار وإرسال أسلحة ذات مدى أبعد إلى أوكرانيا الأربعاء، مؤكدا على دعم الولايات المتحدة "غير المسبوق" لحليفتها في حربها مع روسيا.

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ويشمل التمويل الذي أُقرّ في وقت تضيّق فيه القوات الروسية الخناق على العاصمة الأوكرانية المحاصرة كييف، مبلغا قدره 200 مليون دولار تم تخصيصه نهاية الأسبوع، إضافة إلى 800 مليون دولار كتمويل جديد ضمن حزمة مساعدات أقرّها الكونغرس الأسبوع الماضي. 


وقال بايدن "هذه تحويلات مباشرة للمعدات من وزارة دفاعنا إلى الجيش الأوكراني لمساعدته في وقت يقاتل فيه ضد هذا الغزو". كما أعلن عن مساعدة أميركية لأوكرانيا للحصول على "أنظمة إضافية مضادة للطائرات بمدى أبعد".


 




 

 


 

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