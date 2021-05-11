موسكو: واشنطن تورط بعض الدول في صنع أسلحة بيولوجية

الوكيل الإخباري- قال يوري أفيريانوف النائب الأول لسكرتير مجلس الأمن الروسي، إن الولايات المتحدة تقوم بوضع خطط منفردة للعديد من الدول في مجال الدراسات والبحوث البيولوجية.



وأضاف أفيريانوف: "في السنوات الأخيرة كثفت واشنطن وحلفاؤها في الناتو بشكل كبير، الأبحاث البيولوجية في العديد من دول العالم. ويتم وضع خطط عمل فردية لكل دولة، وفقا لاحتياجات البرامج البيولوجية الوطنية الأمريكية وبالذات العسكرية منها".



ووفقا له، تقوم واشنطن "بتنفيذ هذا النشاط من خلال الفرض الصارم لبرامج الشراكة العالمية لمنع انتشار أسلحة الدمار الشامل، والبرامج الثنائية للالتزامات البيولوجية المشتركة".



ونوه أفيريانوف بأن الميكروبات القاتلة، من مختبرات الولايات المتحدة والناتو المتوزعة قرب حدود روسيا، يمكن أن تنتقل "بالخطأ" إلى الطبيعة وتؤدي إلى إصابات بشرية ضخمة في أراضي روسيا والدول المجاورة.



في أبريل الماضي، أشار سكرتير مجلس الأمن الروسي نيكولاي باتروشيف إلى النمو المتزايد للمختبرات البيولوجية الخاضعة للسيطرة الأمريكية في جميع أنحاء العالم، وخاصة على حدود روسيا والصين. وشدد باتروشيف على وجود سبب وجيه للاعتقاد، بأنه يتم فيها تطوير أسلحة بيولوجية.

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المصدر: روسيااليوم