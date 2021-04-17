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السبت، 17-04-2021 03:50 م

الصومال.. اشتباكات بين قوات حكومية وأنصار قائد الشرطة السابق في مقديشو

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الوكيل الإخباري- قال شهود إن إطلاق نار دوى، في وقت متأخر أمس الجمعة، في العاصمة الصومالية مقديشو، عندما اقتربت قوات حكومية من منزل قائد شرطة العاصمة السابق صادق عمر حسن، الذي صدر قرار بعزله بعد اعتراضه على إجراء لتمديد ولاية رئيس الدولة.

وتكشف المواجهة عن انقسامات في قوات الأمن الصومالية، تنطوي على خطر صدام داخلي يمكن أن يمثل فرصة تستغلها حركة الشباب المتشددة المرتبطة بتنظيم القاعدة.

وفي نشرة إعلامية صدرت، اليوم السبت، قالت مجموعة الأزمات الدولية، وهي مركز أبحاث يتخذ من بروكسل مقرا له: ”دخلت الأزمة السياسية المستمرة منذ فترة طويلة في الصومال مرحلة جديدة خطيرة“.

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المصدر: إرم

 




 

 


 

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