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موعد إقامة حفل تنصيب ماكرون رئيسا لفرنسا

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الثلاثاء، 03-05-2022 06:28 م

موعد إقامة حفل تنصيب ماكرون رئيسا لفرنسا

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الوكيل الاخباري - كشفت شبكة "BFMTV" الفرنسية، أن حفل تنصيب إيمانويل ماكرون رئيسا لفرنسا لفترة ثانية، سيقام في قصر الإليزيه في صباح يوم السبت المقبل الموافق 7 مايو الجاري.

وأوضحت شبكة "BFMTV" أنه "خلال هذا التنصيب الرسمي الذي يترأسه رئيس المجلس الدستوري، لوران فابيوس ، سيتسلم ماكرون من يدي المستشار الأكبر لجوقة الشرف، شارة جوقة الشرف، كما سيتلقى التكريم العسكري من الحرس الجمهوري، قبل تحية العلم ورنين مرسيليا. 

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