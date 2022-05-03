موعد إقامة حفل تنصيب ماكرون رئيسا لفرنسا

الوكيل الاخباري - كشفت شبكة "BFMTV" الفرنسية، أن حفل تنصيب إيمانويل ماكرون رئيسا لفرنسا لفترة ثانية، سيقام في قصر الإليزيه في صباح يوم السبت المقبل الموافق 7 مايو الجاري.
وأوضحت شبكة "BFMTV" أنه "خلال هذا التنصيب الرسمي الذي يترأسه رئيس المجلس الدستوري، لوران فابيوس ، سيتسلم ماكرون من يدي المستشار الأكبر لجوقة الشرف، شارة جوقة الشرف، كما سيتلقى التكريم العسكري من الحرس الجمهوري، قبل تحية العلم ورنين مرسيليا.
اظهار أخبار متعلقة اظهار أخبار متعلقة اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة