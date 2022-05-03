موعد إقامة حفل تنصيب ماكرون رئيسا لفرنسا

الوكيل الاخباري - كشفت شبكة "BFMTV" الفرنسية، أن حفل تنصيب إيمانويل ماكرون رئيسا لفرنسا لفترة ثانية، سيقام في قصر الإليزيه في صباح يوم السبت المقبل الموافق 7 مايو الجاري.



وأوضحت شبكة "BFMTV" أنه "خلال هذا التنصيب الرسمي الذي يترأسه رئيس المجلس الدستوري، لوران فابيوس ، سيتسلم ماكرون من يدي المستشار الأكبر لجوقة الشرف، شارة جوقة الشرف، كما سيتلقى التكريم العسكري من الحرس الجمهوري، قبل تحية العلم ورنين مرسيليا.

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