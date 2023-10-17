الثلاثاء 17-10-2023
الوكيل الاخباري

حماس تصدر بياناً عاجلاً بعد مجزرة المشفى المعمداني

إجراء عملية هي الأولى من نوعها بالأردن لطفلة في البشير

انفجارات قوية تهز تل أبيب ووقوع إصابات خطيرة

جلالة الملك يترأس اجتماعا في القيادة العامة للقوات المسلحة

وزير التربية يكشف عن خطط واجراءات بشأن المدارس

تفاصيل الحالة الجوية يوم الاربعاء - تحذيرات

بيان صادر عن وزارة الخارجية وشؤون المغتربين

فصل الكهرباء من 9 صباحاً لغاية 3 عصراً عن مناطق غداً - اسماء

الصحة الفلسطينية: 3061 شهيدا ونحو 13750 جريحا حصيلة العدوان الإسرائيلي على غزة

الملك يعود إلى أرض الوطن

عاجل

وزارة الصحة في غزة: أكثر من 500 شهيد في استهداف المستشفى المعمداني

الثلاثاء، 17-10-2023 08:15 م

موقف محرج للمستشار الألماني.. متلازمة بايدن تصيب شولتس!

652e776842360458126a7b56


الوكيل الاخباري- تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو من زيارة المستشار الألماني أولاف شولتس إلى العاصمة الألبانية تيرانا، حيث تعرض لموقف محرج على السجاد الأحمر.

اضافة اعلان

 

وتُظهر اللقطات لحظة وصول شولس إلى قمة عملية برلين في العاصمة الألبانية تيرانا أمس الاثنين.

وبعد خروجه من السيارة، سار المستشار الألماني على السجادة الحمراء ليفاجئ الجميع بتجاوزه حدودها، متجها إلى مكان آخر، وحين أدرك خطأه لوح بيده مازحا، وعاد إلى الطريق الصحيح، متجها نحو رئيس الوزراء الألباني إيدي راما، الذي كان ينتظره.

وقارن العديد من الأشخاص شولس بالرئيس الأمريكي جو بايدن، الذي غالبا ما يتوه ويقع في مواقف محرجة خلال المناسبات الرسمية. وقال أحد المعلقين مازحا: "متلازمة بايدن". وكتب مستخدم آخر: "لا توجد خطوط حمراء بالنسبة له. هل قال أحد شيئا عن برج الثور؟ يجب أن أهرب الآن".

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

إقرأ ايضا
652ebf6c4236046fac34c74d

اسكتلندا تعلن استعدادها لقبول لاجئين من غزة

652e8f644236046aa606cea9

روسيا : 16 قتيلا و9 مفقودين روس في إسرائيل

652e8e05423604681660eed6

الصباغ يؤدي اليمين نائبا لوزير الخارجية السوري

652e879b4236045b42201db6

مباحثات سياسية بين الدوحة وموسكو حول تطورات النزاع الفلسطيني الإسرائيلي

000_33YF28J

الجيش الإسرائيلي يعلن إصابة 2 من جنوده بصاروخ "أطلق من لبنان"

652e67db4c59b75718741081

خامنئي: "إذا استمرت جرائم الكيان الصهيوني فلن يستطيع أحد إيقاف المسلمين وقوى المقاومة"

أخبار متعلقة
651c11ca4c59b7562e139fc9

ألمانيا.. احتجاجات في برلين تطالب برحيل الحكومة ووقف دعم كييف

6511d69f4236042ef01d9cdf

رئيس وزراء بولندا يطالب شولتس بعدم التدخل في شؤون بلاده

6511e4b34c59b73e311d8640

الخارجية الألمانية تعترف بتوريد دبابات غير صالحة للاستخدام