موقف محرج للمستشار الألماني.. متلازمة بايدن تصيب شولتس!

الوكيل الاخباري- تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو من زيارة المستشار الألماني أولاف شولتس إلى العاصمة الألبانية تيرانا، حيث تعرض لموقف محرج على السجاد الأحمر.

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وتُظهر اللقطات لحظة وصول شولس إلى قمة عملية برلين في العاصمة الألبانية تيرانا أمس الاثنين.



وبعد خروجه من السيارة، سار المستشار الألماني على السجادة الحمراء ليفاجئ الجميع بتجاوزه حدودها، متجها إلى مكان آخر، وحين أدرك خطأه لوح بيده مازحا، وعاد إلى الطريق الصحيح، متجها نحو رئيس الوزراء الألباني إيدي راما، الذي كان ينتظره.



وقارن العديد من الأشخاص شولس بالرئيس الأمريكي جو بايدن، الذي غالبا ما يتوه ويقع في مواقف محرجة خلال المناسبات الرسمية. وقال أحد المعلقين مازحا: "متلازمة بايدن". وكتب مستخدم آخر: "لا توجد خطوط حمراء بالنسبة له. هل قال أحد شيئا عن برج الثور؟ يجب أن أهرب الآن".

روسيا اليوم