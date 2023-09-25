الثلاثاء 26-09-2023
الوكيل الاخباري

بايدن يعلن أن واشنطن ويريفان ستعززان التعاون الأمني

الملك يعزي قبيلة بني صخر وآل حمدان

حوارية في الأغوار الشمالية حول الأحزاب والمشاركة السياسية

تعرف على ما يسببه نقص فيتامين الشمس لجسمك

تفاصيل الحالة الجوية يوم الثلاثاء

حوارية حول حقوق المرأة في إربد

مفاجأة التعديل الحكومي وموعد أداء اليمين

القبول الموحد تعلن نتائج القبول الموحد لمرحلة التجسير- رابط

دائرة الاحصاءات : هذا عدد سكان الاردن

بدء تنفيذ عطاء إنشاء جدران استنادية لمجرى وادي المفرق

الإثنين، 25-09-2023 11:03 م

الخارجية الألمانية تعترف بتوريد دبابات غير صالحة للاستخدام

6511e4b34c59b73e311d8640


الوكيل الاخباري- اعرفت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك بأن برلين قدمت لأوكرانيا دبابات قديمة أو غير صالحة للاستخدام في بعض الحالات.اضافة اعلان


وقالت بيربوك في تصريح لقناة "سي إن إن" الأمريكية: "هذا لن يساعد إذا أعطيتم وعودا وبعد ذلك لن تستطيعوا تقديم ذلك أو قدمتم أي شيء غير صالح للاستخدام".

وأضافت: "بعض المعدات من مساعداتنا كانت من نماذج قديمة جدا، وكنا نعرف ذلك وتحدثنا عن ذلك في البداية وبعضها كانت لا تعمل".

وأشارت إلى أن الأسلحة يجب تقديمها مع الذخيرة، مضيفة أن التأخر في تقديم الأسلحة ناجم عن ضرورة الحصول على موافقة إضافية.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
6511d69f4236042ef01d9cdf

رئيس وزراء بولندا يطالب شولتس بعدم التدخل في شؤون بلاده

6511b8ce4c59b726aa2f46a4

بايدن يعلن أن واشنطن ويريفان ستعززان التعاون الأمني

6511ac7e4c59b726aa2f469a

كوريا الشمالية تعيد فتح حدودها بعد قيود فرضتها عقب انتشار كورونا

6511a2a24236042ef01d9ca9

الولايات المتحدة تمنح بولندا قرضا بقيمة ملياري دولار لتحديث دفاعها

6511a0ad4c59b704fb2a6ca0

أول تحرك لترشح السيسي لرئاسة مصر

65115b824c59b723804d4ffc

الجيش الروسي يتسلم دفعة جديدة من مدافع "مستا" المطورة بعيدة المدى

أخبار متعلقة
65103687423604512f194ecb

الأمن الأرمني يعلن إحباط مؤامرة للاستيلاء على السلطة

650b1f144c59b77d6460f812

عضو بالكونغرس يطالب باتخاذ قرار التوقف عن ضخ الأسلحة إلى أوكرانيا

6506ca534c59b70f9277891d

ضبط شحنة كبيرة من الأسلحة الأمريكية في مياه إيران الجنوبية

1078177077_0_160_3072_1888_1920x0_80_0_0_c9904c06ce01a65e8c0ce484cb6e3a80

الجيش الروسي يوجه 11 ضربة بأسلحة جوية وبحرية عالية الدقة وبعيدة المدى لأهداف للجيش الأوكراني

650534ba4c59b7556174ca04

كيم يزور فرقاطة "المارشال شابوشنيكوف" في الشرق الأقصى الروسي

65053a934236041ea6442936

مسؤول أوكراني: ننتظر وصول دبابات "أبرامز" قريبا