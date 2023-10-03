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الثلاثاء، 03-10-2023 05:08 م

ألمانيا.. احتجاجات في برلين تطالب برحيل الحكومة ووقف دعم كييف

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الوكيل الاخباري- تجمّع آلاف الألمان في برلين اليوم بمناسبة "يوم الوحدة"، مطالبين برحيل حكومة المستشار أولاف شولتس، ووقف تسليح أوكرانيا وتمويلها على حسابهم.

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ويطالب المشاركون في الاحتجاج، بتنظيم تصويت شعبي قبيل اتخاذ القرارات الهامة.  

ودعا أحد المحتجين، إلى النزول إلى الشوارع للاحتجاج ضد مشاركة ألمانيا في الدعم العسكري لأوكرانيا.

وأضاف: "لم يعد يهمنا من على حق ومن على خطأ، الروسي أو الأوكراني أو الأمريكي. ألمانيا ضد الحرب".

ودعا متحدث آخر إلى تغيير الحكومة لأنها "ارتكبت أخطاء في سياسة الطاقة واتخذت إجراءات غير مناسبة لمكافحة فيروس كورونا".

 

روسيا اليوم

 

 




 

 


 

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