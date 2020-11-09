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الإثنين، 09-11-2020 06:47 ص

على ضوء تقارير صحفية

ميلر : صهر ترامب لم يطلب من الرئيس الاعتراف بالهزيمة

كوشنر
ترامب وكوشنر


الوكيل الإخباري - نفى جيسون ميلر ممثل حملة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ، صحة التقارير الإعلامية التي زعمت أن كبير المستشارين الرئاسيين جاريد كوشنر، طلب من ترامب الاعتراف بهزيمته في الانتخابات.

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وكانت شبكة "سي إن إن" أفادت بأن كوشنر تواصل مع سيد البيت الأبيض ودعاه إلى الاعتراف بنتائج التصويت في انتخابات الرئاسة.

 

وكتب ميلر على "تويتر": "هذه القصة ليست صحيحة. نظرا للنتائج الانتخابية غير المحددة في ولايات عديدة والمخالفات الخطيرة في التصويت والافتقار إلى الشفافية في ولايات أخرى، نصح جاريد الرئيس ترامب باللجوء إلى جميع السبل القانونية".


ونقلت "سي إن إن" يوم الأحد عن مصدرين مطلعين قولهما إن كوشنر "توجه إلى ترامب بالدعوة للاعتراف بنتائج الانتخابات"، دون تقديم مزيد من التفاصيل.


المصدر: روسيا اليوم 

 

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