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الأربعاء، 04-11-2020 08:28 م

ترامب: النتائج بدأت تتغير بشكل مفاجئ بعدما كنت متقدما

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الوكيل الاخباري - قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الأربعاء 4 نوفمبر/تشرين الثاني، إن النتائج بدأت تتغير في بعض الولايات بشكل مفاجئ، بعدما كنت متقدما.

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وأشار ترامب في مؤتمر صحفي إلى أنه من غير المنطقي ان تغير أصوات البريد أصوات الولايات بتلك الطريقة.

 

وتابع الرئيس الأمريكي بقوله "النتائج بدأت تتغير في ولايات يسيطر عليها الديمقراطيون بطريقة غريبة".


وأكمل قائلا في تصريحات نقلتها شبكة "إن بي سي" الأمريكية "رصدنا ظهور بطاقات انتخابية مفاجئة في ولايات كنت متقدما فيها".


كما قال ترامب أيضا عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "كيف يحدث هذا في كل مرة يحسبون فيها الأصوات، كيف يمكن للأصوات أن تنقلب بتلك الطريقة بسبب الاقتراع عبر البريد".


وتابع بقوله "إنهم يدمرونها بالكامل (الانتخابات)، هل هذا هو التوقيت المناسب لتدميرها؟".


وكانت النتائج الأولية قد أظهرت تقدم منافس ترامب الديمقراطي جو بايدن في ولاية نيويورك التي تمتلك 29 صوتا في المجمع الانتخابي، وبنسبة 55% من الأصوات.


وأعلن الرئيس دونالد ترامب الفوز على المرشح الديمقراطي جو بايدن في انتخابات الرئاسة وذلك رغم عدم اكتمال النتائج من عدة ولاية متأرجحة يمكن أن تحسم السباق الانتخابي، وقال ترامب لأنصاره في البيت الأبيض "بصراحة لقد فزنا".

 

غير أن نتائج الانتخابات من بعض الولايات الحاسمة ومنها بنسلفانيا وويسكونسن وميشيغان وجورجيا لم تتضح بعد، وتشير توقعات الشبكات التلفزيونية الرئيسية ومركز "إديسون" إلى أن ترامب لم يحقق حتى الآن العدد اللازم للفوز من أصوات المجمع الانتخابي وهو 270 صوتا.


وأغلقت مراكز الاقتراع في جميع أنحاء الولايات المتحدة، حيث كانت المراكز في ولاية ألاسكا، في أقصى شمال غربي البلاد الأخيرة في إغلاق أبوابها، ولا يزال فرز الأصوات جاريا، وربما لن تظهر النتائج حتى في وقت متأخر من اليوم، في ظل ترجيحات باحتمالية تقديم طعون قضائية.


ولا يزال جو بايدن متقدما حتى الآن في أصوات المجمع الانتخابي بحصوله على 238 صوتا، بينما حصل ترمب على 213 صوتا، ويتقدم بنسبة ضئيلة جدا على مستوى التصويت الوطني.

 

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