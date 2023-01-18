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الأربعاء، 18-01-2023 03:38 م

نائب أمين عام الناتو يدعو للاستعداد لنزاع طويل الأمد في أوكرانيا

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الوكيل الإخباري - دعا نائب الأمين العام لحلف الناتو ميرسيا جيوانا، إلى الاستعداد لنزاع طويل الأمد في أوكرانيا.

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وأشار نائب الأمين العام، إلى أن عام 2023 الحالي سيكون سنة صعبة فعلا.


وأضاف جيوانا، في كلمته خلال افتتاح جلسة اللجنة العسكرية للناتو في بروكسل: "يجب علينا الاستعداد لنزاع طويل الأمد في أوكرانيا. طبعا سيكون عام 2023 صعبا للغاية، لكن رغم ذلك يجب علينا أن ندعم أوكرانيا طالما كان ذلك ضروريا".

ووفقا له، "يتم بوتائر سريعة تعزيز مجموعاتنا التكتيكية إلى مستوى الألوية في الجناح الشرقي للحلف".


وبحسب قوله، يواصل الناتو تطوير خطط جديدة للدفاع عن دول الحلف في جميع المجالات الاستراتيجية.

 

RT

 




 

 


 

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