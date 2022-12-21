الرئيس الصيني يدعو إلى محادثات حول أوكرانيا

الوكيل الإخباري - اجتمع الرئيس الصيني شي جين بينج، مع رئيس حزب "روسيا المتحدة" ديمتري ميدفيديف في بكين اليوم الأربعاء، بحسب ما أعلنه تلفزيون الصين المركزي (سي سي تي في).



ونقل تلفزيون الصين المركزي عن "شي" القول إنه يأمل أن يتحلى جميع الأطراف بالعقلانية ويبدأون محادثات فيما يتعلق بأوكرانيا، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.

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ونقل التلفزيون الصيني عن ميدفيديف القول إن أزمة أوكرانيا "معقدة للغاية"، بيد أن روسيا مستعدة لحل المشكلة من خلال المحادثات.



ومن ناحية أخرى، قالت وكالة إنترفاكس الروسية إن ميدفيديف سلم أيضا شي رسالة من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.



وقال ميدفيديف، في مقطع فيديو نشر على قناته على تطبيق تلجرام، إنه ناقش مع شي التعاون الاقتصادي الروسي الصيني، وموضوعات دولية، بما في ذلك الصراع في أوكرانيا.

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