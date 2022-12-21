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الأربعاء، 21-12-2022 03:49 م

بوتين يؤكد مواصلة روسيا تطوير قدراتها العسكرية والنووية

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الوكيل الإخباري - أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عمل بلاده على تطوير أسلحة فرط صوتية لا مثيل لها على مستوى العالم، مشيرا إلى أن اقتراب دخول صواريخ "سارمات" المعروفة بالشيطان العابرة للقارات في خدمة الجيش الروسي.

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وقال بوتين في كلمة أمام قادة الدفاع في موسكو، ويحضرها الآلاف من العسكريين عبر تقنية الفيديو، إنه لا حدود مالية لما ستقدمه الحكومة إلى الجيش.

ووعد الرئيس الروسي بمنح قواته المسلحة كل ما يطلبونه لدعم الحملة العسكرية في أوكرانيا.


وأضاف أن على روسيا الانتباه لأهمية الطائرات المسيرة في الصراع المستمر منذ 10 أشهر، قائلا إن قذائف سارمات الروسية الأسرع من الصوت، التي يطلق عليها "الشيطان 2″، ستكون جاهزة للانتشار في المستقبل القريب.


وأكد بوتين مواصلة بلاده تطوير قدراتها العسكرية بما في ذلك النووية.


وقال الرئيس الروسي إن القدرات العسكرية للجيش الروسي تتزايد مع مرور الوقت، مضيفا بأن الجيش الروسي سيحقق أهدافه رغم الأعمال العدائية ضد روسيا من أغلب دول حلف شمال الأطلسي (ناتو).

كما أكد أنهم سيقومون بكل ما هو ضروري لزيادة قدراتهم العسكرية خلال ما وصفها بالعملية الخاصة في أوكرانيا، وقال "يجب الاستفادة من خبرة قواتنا العسكرية التي عملت في سوريا".


وأشار الرئيس الروسي كذلك إلى أن لدى بلاده "خبرة جيدة في تصنيع غواصات مسيرة ويجب أن نعمل على توسيع القدرات لمعدات الضربات الاستباقية"، وقال "سنزود قواتنا الاستراتيجية بجميع أصناف الأسلحة الحديثة".

 

الجزيرة

 




 

 


 

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