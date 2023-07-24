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الإثنين، 24-07-2023 09:31 ص

نتنياهو يغادر المستشفى

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الوكيل الإخباري- غادر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الاثنين مركز شيبا الطبي في مدينة رمات غان، بعد زرع جهاز لتنظيم ضربات القلب.

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وقال الأطباء الذين يتابعون حالة نتنياهو، إنه دخل إلى المستشفى الموجود قرب تل أبيب على عجل مساء السبت الماضي، بعد أن رصد جهاز لمراقبة ضربات القلب زرعوه له قبل أسبوع، "اضطرابا مؤقتا في ضربات القلب".

وفي وقت سابق، أكد نتنياهو في تسجيل مصور أن جهاز "هولتر" الذي تم زرعه تحت جلده للمراقبة عندما تم إدخاله إلى المستشفى نهاية الأسبوع الماضي بسبب الجفاف الواضح، نبهه هذا المساء بوجود مشكلة في قلبه، وتقرر إجراء عملية جراحية لزرع جهاز تنظيم ضربات القلب على الفور.

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

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