الجمعة 03-03-2023
الوكيل الاخباري

دفعة تعيينات جديدة في وزارة التربية - أسماء

تأثير غير متوقع للقهوة على هذه الفئة

لجنة السياحة والآثار والخدمات النيابية تزور مدينة العقبة

تعرف على أسعار الذهب في الأردن الجمعة

توضيح هام بشأن استرداد 200 دينارا للمسجلين في الحج

الأردن يوقف استيراد لحوم الأبقار البرازيلية بعد رصد إصابة بجنون البقر

نداءات دولية لحماية الحيوانات والنباتات المهددة بالانقراض

ارتفاع أسعار الذهب عالميا

هزة جديدة تضرب تركيا.. في نفس مكان الزلزال المدمر

وفيات الجمعة 3-3-2023

الجمعة، 03-03-2023 10:08 ص

نداءات دولية لحماية الحيوانات والنباتات المهددة بالانقراض

475696


الوكيل الإخباري- دعا القادة عبر منظومة الأمم المتحدة بمناسبة اليوم العالمي للحياة البرية الذي يصادف اليوم الجمعة، إلى اتخاذ إجراءات أكثر جرأة وشراكات أكثر فعالية لحماية الحيوانات والنباتات المهددة بالانقراض.

اضافة اعلان


وفي هذه المناسبة، حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، من أن "مليون نوع على وشك الانقراض، بسبب تدمير الموائل، وتلوث الوقود الأحفوري وأزمة المناخ المتفاقمة"، مشددا على ضرورة "أن ننهي هذه الحرب على الطبيعة".


وتشمل عشرات الأنواع من الحيوانات والنباتات المهددة من الأنشطة البشرية بعض الأنواع التي قد تكون مفاجئة - مثل الزرافات والببغاوات والأعشاب البحرية - لكن الأمين العام للأمم المتحدة أشار أيضا إلى بعض الأخبار الجيدة حيث يصادف الاحتفال هذا العام باليوم العالمي للحياة البرية أيضا الذكرى الخمسين لاتفاقية التجارة الدولية في الأنواع المهددة بالانقراض.
يذكر أن المعاهدة، الموقعة في 3 آذار 1973 ساعدت على حماية آلاف الأنواع من النباتات والحيوانات.
وعلاوة على ذلك، تبنت الحكومات في وقت سابق اتفاقية تعرف باسم إطار (كونمينغ-مونتريال) العالمي للتنوع البيولوجي، والتي تهدف إلى تحقيق خفض بمقدار عشرة أضعاف في معدل الانقراض لجميع الأنواع بحلول منتصف القرن.
ودعت المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، إنجر أندرسن إلى الالتزام "بإقامة شراكة أوثق مع الطبيعة. وقالت: "لأن مستقبلنا ومستقبل جميع الأنواع على هذه الأرض الجميلة، يعتمد عليها".

 

بترا

 




 

 


 

إقرأ ايضا
193620_W

هزة جديدة تضرب تركيا.. في نفس مكان الزلزال المدمر

400910_48_1677823184

عبور 35 شاحنة إلى شمال سوريا من تركيا

3

انقاذ معتمر في الحرم النبوي توقف قلبه 10 دقائق

000_94D26A

منظمة الصحة العالمية تحذر من جائحة جديدة

640092254c59b76f14321e9f

القبض على 56 مهاجرا بعد اجتيازهم الحدود الجزائرية التونسية

image - 2023-03-02T160019.520

روسيا توضح سبب تعليقها معاهدة نيوستارت النووية