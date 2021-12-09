نشوب حريق بمقر حركة النهضة في تونس - فيديو

الوكيل الإخباري- نشب حريق وتصاعد أعمدة الدخان في المقر المركزي لحركة النهضة في مونبليزير بالعاصمة التونيسية وفق ما أفادت وسائل إعلام تونسية محلية .

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وبحسب إذاعة موزاييك، وهرعت سيارات الحماية المدنية والإسعاف إلى مكان الحادث لإطفاء النيران، واخراج الأشخاص العالقين.



وحاصر الدخان عددا من الموظفين كانوا متواجدين بمقر الحزب، والذين احتموا بالشرفات في انتظار اجلائهم.







روسيا اليوم