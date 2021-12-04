السبت 04-12-2021
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السبت، 04-12-2021 02:12 م

فرار جماعي بعد ثوران مفاجئ لبركان في أندونيسيا

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الوكيل الإخباري-ثار بركان سيميرو الإندونيسي الواقع في شرق جزيرة جاوة، اليوم السبت، ما أدى إلى تصاعد سحب من الدخان والرماد ودفع السكان إلى الجري في بعض المناطق القريبة، بما في ذلك منطقة لوماجانغ.

وفي بيان لها، قالت وكالة الحد من الكوارث في البلاد إنه لم ترد تقارير عن أضرار في المباني أو الإصابات، مضيفة أن وكالة مكافحة الكوارث المحلية كانت تقيم خيام إجلاء.

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وأظهرت مقاطع فيديو  نشرها المكتب الوطني لمكافحة الإرهاب في اندونيسيا السكان المحليين وهم يركضون بينما غطى الدخان والرماد الشاهدين بعض القرى المجاورة في مقاطعة جاوة الشرقية.

وأفاد ثوريكول حق، رئيس منطقة لوماجانج بالقرب لوكالة "رويترز" بأن الطريق والجسر الذي يربط بين لوماجانج ومدينة مالانج القريبة قطعا.


وأضاف: "لقد كانت هذه حالة ملحة وسريعة للغاية منذ اندلاعها"، مؤكدا أن عمليات الإجلاء جارية.

 

روسيا اليوم

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