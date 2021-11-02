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الثلاثاء، 02-11-2021 02:52 م

نيويورك .. إحالة آلاف الموظفين لإجازة غير مدفوعة الثمن بسبب لقاح كورونا

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الوكيل الإخباري-أعلن بيل دي بلاسيو، عمدة مدينة نيويورك الأمريكية أن حوالي 9000 من عمال البلدية في "إجازة غير مدفوعة الأجر" لرفضهم الامتثال لتفويض لقاح كوفيد-19 الذي بدأ سريانه يوم الاثنين.

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وقال دي بلاسيو في مؤتمر صحافي إن 9 من بين كل 10 عمال في نيويورك حصلوا على اللقاح المضاد للفيروس، مشيرا إلى أنه لم تحدث اضطرابات في خدمات المدينة نتيجة لنقص الموظفين، في نيويورك لديها أكثر من 300 ألف موظف في المدينة.


وشكر دي بلاسيو العمال الذين حصلوا على اللقاح، وقال: "شكرا لكم لأنكم اخترتم فعل الشيء الصحيح".


هذا وتم تطعيم 76 في المائة من الضباط ورجال الإطفاء وجامعي القمامة، يوم الخميس الماضي. أما يوم الجمعة فارتفع الرقم إلى 83 في المئة. كما تم تطعيم أكثر من 3500 عامل في المدينة خلال عطلة نهاية الأسبوع.
وقدم حوالي 12 ألف عامل بطلبات للحصول على إعفاءات دينية أو طبية من تفويض اللقاح، وهم يمكنهم البقاء في وظائفهم بينما يقوم مسؤولو المدينة بمراجعة هذه الطلبات.


وكان دي بلاسيو وقع قبل أسبوعين أمرا تنفيذيا يطالب جميع موظفي البلدية بتلقي الجرعة الأولى من اللقاح المضاد لفيروس كورونا بحلول 29 أكتوبر الحالي، وفي حالة رفضهم، سيحالون لإجازة غير مدفوعة الأجر، وقد يواجهون إمكانية الفصل من العمل. 

 

روسيا اليوم

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