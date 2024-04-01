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الإثنين، 01-04-2024 09:51 ص

نيويورك تايمز: ضباط القوات الأوكرانية محبطون

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الوكيل الاخباري- أشارت "نيويورك تايمز" إلى أن الضباط الأوكرانيين يعانون نقص المجندين الجدد ومتوسط أعمارهم الكبير وإحباط المجندين المسبق، بعد الخسائر البشرية الفادحة في الجيش الأوكراني.

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وقالت: "يشكو قادة الألوية من أن المجندين الجدد غالبا ما يكونون كبارا في السن للقتال، ويعانون حالات صحة مختلفة ومحبطون مسبقا".

ونقلت عن أحد الضباط أنه بين 200 مجندي أعرب 25 جنديا فقط عن رغبتهم في القتال.

وأشارت إلى أن العديد من الوحدات مضطرة للجوء إلى الحيل لإقناع "المتحمسين" بأن مخاطر الموت "ليست كبيرة" في ساحات المعركة.

وتسري مفعول الأحكام العرفية في أوكرانيا منذ 24 فبراير 2022، وفي اليوم التالي وقع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي على مرسوم التعبئة العامة في البلاد.

 

وفي أكتوبر 2023 ذكرت مجلة "تايم" أن صفوف القوات المسلحة الأوكرانية أصبحت ضئيلة للغاية لدرجة أن مكاتب التسجيل والتجنيد العسكري اضطرت إلى تجنيد الأشخاص الذين يبلغ متوسط أعمارهم 43 عاما.

 




 

 


 

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