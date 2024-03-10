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الأحد، 10-03-2024 03:57 م

الدفاع الروسية: قواتنا تحسن مواقعها وأوكرانيا خسرت 900 جندي خلال يوم

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الوكيل الاخباري- أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم الأحد أن قواتها واصلت تحسين مواقعها على عدة محاور للقتال، فيما بلغت خسائر الجيش الأوكراني نحو 895 عسكريا خلال اليوم الماضي.

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جاء ذلك في التقرير اليومي للدفاع الروسية، وفي ما يلي أبرز ما تضمنه:

على محور كوبيانسك، حسنت وحدات من مجموعة قوات "الغرب" وضعها على الخط الأمامي، كما صدت 3 هجمات مضادة للعدو، الذي خسر أكثر من 110 جنود
على محور دونيتسك سيطرت وحدات من مجموعة قوات "الجنوب" على مواقع أكثر ملاءمة على الخط الأمامي، وبلغت خسائر الجيش الأوكراني نحو 280 جنديا
على محور أفدييفكا، سيطرت وحدات مجموعة قوات "الوسط" على خطوط ومواقع أكثر ملاءمة، كما صدت هجومين مضادين، فيما تكبد العدو خسائر تبلغ 310 عسكريين


على محور جنوب دونيتسك خسرت القوات الأوكرانية أكثر من 150 جنديا، وعلى محور خيرسون نحو 45 جنديا آخرين


تدمير أعداد من الدبابات والمدافع والمركبات وإصابة نقاط مراقبة وتحكم ومستودعات وقود وذخيرة، وقوات ومعدات عسكرية للعدو في 136 منطقة
إسقاط ثلاثة صواريخ HIMARS أمريكية الصنع و130 طائرة بدون طيار أوكرانية.

 




 

 


 

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