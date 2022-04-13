الأربعاء 13-04-2022
الوكيل الاخباري

بايدن : بوتين يرتكب إبادة جماعية في أوكرانيا

بلدية السرحان تردم آبارا مهجورة بمناطقها

اطلاق اليوم الوطني للتطوع الشبابي بحزيران المقبل

رمضانيات: فعاليات ترفيهية للعائلات بارض الفرح بالرصيفة

نيويورك تعلن عدم فتح تحقيق بهجوم بروكلين

مذكرة تفاهم بين البيئة والأرصاد الجوية والوطني للبحوث الزراعية

الأمير فيصل يشارك مرتبات سلاح الجو الملكي مأدبة الإفطار

رمضانيات : تفاعل جماهيري مع فعاليات رمضانيات بالسلط

أوقاف عجلون تعقد المجلس العلمي الهاشمي الأول

هيئة النَّزاهة تقيم محاضرة حول معايير النزاهة في العلوم والتكنولوجيا

الأربعاء، 13-04-2022 12:20 ص

نيويورك تعلن عدم فتح تحقيق بهجوم بروكلين

w


 الوكيل الاخباري  - أعلنت قائدة شرطة نيويورك، كيشانت سيويل، أنه لم يتم "فتح تحقيق في عمل إرهابي" حتى الآن، في إطار حادث إطلاق النار الذي وقع، الثلاثاء، في محطة مترو في بروكلين، وأسفر عن إصابة 16 شخصا.

وقالت كيشانت سيويل في مؤتمر صحفي عقد في بروكلين، فوق محطة مترو الأنفاق حيث وقع حادث إطلاق النار: "لم يفتح تحقيق في عمل إرهابي في هذه المرحلة"، وفق ما ذكرت وكالة فرانس برس.

وأضافت: "يمكننا أيضا أن نقول إنه رغم أن ما حصل عمل عنيف، ليس هناك أي شخص مصاب بجروح تعرض حياته للخطر".

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
2

جرحى وقتلى بإطلاق نار في محطة لمترو الأنفاق بنيويورك

179759_5_1648645018

فرار أكثر من 4.6 مليون أوكراني بسبب الحرب

6634084672480064

قلق أممي من تقارير عن استخدام موسكو أسلحة كيمياوية في ماريوبول

111-4-1130x570

السعودية: تفويج ما يقارب مليوني معتمر بالمسجد الحرام منذ بداية رمضان

61117768_101

عمدة ماريوبول: مقتل 10 آلاف مدني في المدينة منذ استهدافها

manar-03903500016458009959

بوتين: لا يمكن عزل روسيا

أخبار متعلقة
2

جرحى وقتلى بإطلاق نار في محطة لمترو الأنفاق بنيويورك

s5r6ks5d76klde567le6

فرنسا.. أعمال عنف عقب الإعلان عن النتائج الأولية للانتخابات الرئاسية

360797_36_1647342165

أكثر من 3 ملايين شخص فرّوا من أوكرانيا