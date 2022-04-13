نيويورك تعلن عدم فتح تحقيق بهجوم بروكلين

الوكيل الاخباري - أعلنت قائدة شرطة نيويورك، كيشانت سيويل، أنه لم يتم "فتح تحقيق في عمل إرهابي" حتى الآن، في إطار حادث إطلاق النار الذي وقع، الثلاثاء، في محطة مترو في بروكلين، وأسفر عن إصابة 16 شخصا.



وقالت كيشانت سيويل في مؤتمر صحفي عقد في بروكلين، فوق محطة مترو الأنفاق حيث وقع حادث إطلاق النار: "لم يفتح تحقيق في عمل إرهابي في هذه المرحلة"، وفق ما ذكرت وكالة فرانس برس.



وأضافت: "يمكننا أيضا أن نقول إنه رغم أن ما حصل عمل عنيف، ليس هناك أي شخص مصاب بجروح تعرض حياته للخطر".

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