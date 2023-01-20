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الجمعة، 20-01-2023 06:28 م

هجوم بطائرات مسيّرة على قاعدة التنف في سوريا

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الوكيل الاخباري - أعلنت القيادة المركزية للجيش الأميركي (سنتكوم) الجمعة عن استهداف قاعدة التنف العسكرية في جنوب شرق سوريا بطائرات مسيّرة، ما أدى الى إصابة مقاتلين ينتميان إلى فصيل سوري معارض بجروح.

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وأفادت في بيان عن هجوم نفذته “ثلاث طائرات مسيّرة أحادية الاتجاه.. أسقطت قوات التحالف الدولي اثنتان منها فيما استهدفت الثالثة” القاعدة.


وأدى الهجوم إلى إصابة عنصرين من فصيل سوري معارض بجروح “تلقيا العلاج الطبي. ولم تسجل إصابات في صفوف القوات الأميركية”.


ولم توجّه القوات الأميركية إصبع الاتهام إلى أي جهة. وقال المتحدث باسم القيادة المركزية الكولونيل جو بوتشينو إن “هجمات من هذا النوع غير مقبولة” معتبراً أنّها “تعرّض قواتنا وشركاءنا للخطر”.



 




 

 


 

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