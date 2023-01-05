الخميس 05-01-2023
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الخميس، 05-01-2023 04:10 م

أردوغان يرجح عقد مباحثات مستقبلا مع الأسد

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الوكيل الاخباري- قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن وزراء خارجية تركيا وسوريا وروسيا سيلتقون بعد فترة قصيرة، وإذا كانت نتائج محادثاتهم إيجابية، سنعقد محادثات على مستوى الرؤساء بالفترة القادمة.

وأضاف أردوغان في تصريحات: "اليوم أجريت محادثات هاتفية مهمة مع الرئيس بوتين.. بحثنا تطورات الملفّ السوري، ومسار علاقاتنا مع سوريا".

وتابع أردوغان قائلا: "بالفترة الأخيرة أجرى رؤساء الاستخبارات (للبلدان الثلاثة) محادثات مهمة، ثم وزراء الدفاع، وسيلتقي وزراء الخارجية التركي والسوري والروسي بعد فترة قصيرة، وإذا كانت النتائج من هذه المحادثات إيجابية، سنعقد محادثات على مستوى الرؤساء بالفترة القادمة".

وأكد أردوغان أن هدف أنقرة هو تعزيز السلام والاستقرار في منطقتنا.

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روسيا اليوم

 




 

 


 

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